Serie B Balata FIGC | Ora è ufficiale: il calcio italiano riprende. La Coppa Italia sarà la prima competizione a ricominciare e anche a concludersi. Il 13 e 14 giugno si giocheranno le semifinali, il 17 la finale. La Serie A tornerà in campo il 20 giugno e nello stesso momento riprenderà anche la Serie B.

Serie B, Balata: “Grazie a Spadafora e Gravina per il lavoro svolto”

Il Presidente della Lega B, Mauro Balata, ha parlato del ritorno in campo del campionato cadetto dopo l’incontro tra Governo e FIGC.

“La Serie B potrà ripartire il 20 giugno, in linea con quanto avevamo deliberato, e di questo ringraziamo il ministro Spadafora per il grande lavoro svolto. Abbiamo sempre apprezzato l’attività portata avanti dal Governo in queste settimane, impegnato per la ripartenza del calcio e noi abbiamo contribuito perché ciò avvenisse. Un ringraziamento va anche alla Federazione e alla volontà espressa da sempre dal presidente Gravina”.

Le date della ripresa del calcio italiano

Al termine della riunione tra FIGC e Governo, il Ministro Spadafora ha annunciato la ripresa ufficiale del calcio. Per la Serie A sarà tempo prima di completare i recuperi delle gare che non sono state disputate nei mesi precedenti. Dopodiché, dal 27 (con ogni probabilità) si disputeranno i normali turni. Per la A, poi, mancheranno ancora 12 turni, per la Serie B dovranno giocarsi altre 10 giornate.