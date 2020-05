DIRETTA Serie A Coppa Italia Spadafora | Al termine dell’incontro tra FIGC e Governo per la decisione finale sulla ripartenza del calcio italiano, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora ha avuto un incontro con Giuseppe Conte per gli ultimi dettagli.

Serie A, Spadafora annuncia la ripresa di campionato e Coppa Italia

All’uscita dal palazzo della FIGC, il Ministro Spadafora ha ufficializzato le date della ripresa e fatto il resoconto di quanto emerso dall’incontro.

“Abbiamo fatto una riunione molto utile con tutte le componenti della FIGC. Come abbiamo detto dal primo momento, il calcio sarebbe ripartito quando ci sarebbe stata una situazione totale di sicurezza e quando il Comitato Tecnico Scientifico ci avrebbe dato l’ok definitivo per il protocollo. Ora l’Italia sta ripartendo, lo sport è protagonista della ripresa ed è giusto che riparta anche il calcio. Oggi è arrivato l’ok del CTS al protocollo della FIGC ma ha confermato la necessità imprescindibile della quarantena fiduciaria in caso di positività da parte di un calciatore. L’altra cosa di cui ci hanno dato garanzia è che tutto il percorso dei tamponi per i calciatori, non deve ledere le necessità dei cittadini o avere corsie preferenziali“.

Spadafora: “La Coppa Italia si chiuderà entro la settimana del 20”

Il Ministro Spadafora ha parlato molto chiaramente anche delle date che vedranno tornare in campo le squadre italiane. Si ripartirà con la Coppa Italia il 13 giugno che potrebbe terminare nella stessa settimana. Il 20 giugno, poi, potrebbe essere la data dei recuperi delle gare di Serie A.

“Ho chiesto alla FIGC se avesse ben chiaro che se l’emergenza santaria dovesse tornare prepotente si dovrà fermare tutto e mi hanno confermato di avere un piano B e un piano C che sono playoff e playout e la cristallizzazione della classifica. Non spetta a me decidere le modalità, però. Alla luce di tutte queste considerazioni, possiamo dire che il campionato riprende il 20 giugno. Anche Giuseppe Conte ha espresso il suo compiacimento. Ho anche un altro auspicio: spero si possa dare un segnale positivo e chiudere la Coppa Italia che era rimasta in sospeso nella settimana del 13-20 giugno“.

La redazione di Sky Sport ha poi lanciato un aggiornamento importante e ufficiale per la Coppa Italia: le semifinali si giocheranno il 13 e il 14 giugno e la finale si disputerà il 17.