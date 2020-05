Serie A, Gravina duro: “Alcune squadre fanno di tutto per non giocare”

Serie A, Gravina polemico: “I club hanno fatto di tutto per evitare di giocare”

Serie A – Gravina | Ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nel corso di un convegno per l’Università di Bologna. Al centro delle discussioni c’è stato ovviamente il tema della ripartenza del calcio italiano e del panorama della Serie A. Nel corso di questo pomeriggio arriverà la decisione sulle date e sul programma del calendario, attraverso una call conference, assieme al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

Serie A, le parole di Gabriele Gravina

Sono arrivate le parole, di accusa, da parte del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che non ci sta ad alcune prese di posizione da parte dei vertici dei diversi club italiani. Ancora una volta, ha parlato di “tristezza”, nel constatare alcune diatribe tra le società, in merito alla ripresa e nel corso di questo enorme caos generato dalla pandemia del Coronavirus. Di seguito, le parole riportate da Goal.com, di Gabriele Gravina: “

“Questa è una parentesi parecchio triste, vedere che nel mondo del calcio alcune società facciano di tutto per non giocare, convinti che così non pagherebbero le mensilità ai proprio dipendenti. Per me è un gioco perverso ed è per questo che porto avanti questa battaglia. Capisco che sarà triste vedere le partite a porte chiuse, ma è importante per l’economica del nostro Paese. Il calcio è tra le industrie più importanti della nostra Penisola”. Si attende una data dunque, oggi arriverà a seguito del summit che si terrà alle 18 e 30 circa.