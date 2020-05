Serie A, il CTS ha approvato il protocollo: decisione in arrivo

Serie A, il CTS approva il protocollo della FIGC: i dettagli

Serie A – Il CTS approva il protocollo | E’ appena cominciato l’incontro ai vertici con il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per il futuro della Serie A. Ben presto si conoscerà la data definitiva per la ripresa del campionato, con annessi tutti i dettagli sul massimo livello italiano di calcio. In attesa dell’esito e delle notizie che arriveranno nel corso delle prossime ore e che vi racconteremo, c’è da registrare l’importante passo in avanti. Riguarda il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che avrebbe approvato il protocollo della FIGC.

Serie A, il CTS ha apprezzato il protocollo: nuovi scenari in arrivo

Una questione che tiene banco da ormai troppo tempo, per quel che riguarda la ripresa della Serie A. Finalmente oggi, come riportato dai colleghi di Sportmediaset, sarebbe arrivato il ‘sì’ del CTS in merito al protocollo presentato dalla FIGC. Si sono venute incontro alle parti, con il via libera e l’apprezzamento dello stesso comitato, sui dettagli venuti fuori dal protocollo. E’ per tale motivo che il calcio va verso la ripresa, senza escludere però la questione legata alla quarantena. La posizione non cambia, la squadra – in caso di un solo contagio – resterà isolata per 14 giorni. All’interno della call conference che si sta tenendo proprio in questi momenti, verrà sicuramente fuori il discorso, per dare una sentenza definitiva sulla questione.