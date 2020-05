Tweet on Twitter

Share on Facebook

Quanto valgono i club di calcio? Juventus prima italiana

Valore club calcio Serie A Juventus | Quanto valgono i club di calcio? A parlarne nell’edizione odierna è La Gazzetta dello Sport. Il noto quotidiano italiano riporta lo studio effettuato dalla KPMG (società indipendenti di fornitura di servizi professionali alle imprese, specializzato nella revisione e organizzazione contabile). La società ha fatto la classifica delle prime 32 squadre d’Europa in base al loro valore economico. La Juventus è la prima squadra italiana che compare nella classifica, eppure non risulta nemmeno nella top 10. La top tre, invece, è formata dai grandi club come Real Madrid, Manchester United e Barcellona.

KPMG – Il valore dei club: Real Madrid primo, Juventus fuori la top 10

Tanti i cambiamenti che sono stati registrati negli ultimi anni, come in particolare il PSG che entra di potenza nella top 10 scavalcando Arsenal e Juve e il Barcellona che supera il Bayern Monaco. Questa la classifica delle prime 20 squadre d’europa con il loro valore dopo la crisi economica provocata dall’emergenza da Coronavirus. Tra queste spuntano quattro italiane: