Premier League, si riprende il 17 giugno: la data è UFFICIALE

Premier League, si ritorna in campo: la ripartenza è fissata al 17 giugno

Premier League – La data della ripresa | E’ ufficiale la notizia che arriva dalla Gran Bretagna, è tutto deciso per quel che riguarda la ripresa della Premier League. Nonostante alcuni allarmi lanciati sia nella giornata di ieri, che in quella odierna, il calcio inglese sta per riaprire i propri battenti. Nelle ultime 24 ore si erano registrati altri casi di Coronavirus tra i club del massimo campionato britannico, mentre nella giornata di oggi, il Fulham ha annunciato due casi interni al club. Ciononostante, ai vertici sarebbe arrivata la scelta: si torna in campo, il calcio inglese tornerà ad appassionare i diversi amanti del loro gioco.

Ultime dal calcio inglese: la Premier League riapre i propri battenti

Stando a quanto rivelano i colleghi inglesi di Sky Sports, è venuta fuori la data della ripartenza: il 17 giugno la Premier League tornerà in campo. In attesa di conoscere quale destino verrà fuori per il calcio nostrano, con l’appuntamento in tardo pomeriggio per capire quando e come scenderanno in campo i club di Serie A, l’Inghilterra muove importanti passi in avanti. Il Liverpool non vede l’ora di raggiungere quel titolo inglese tanto ambito e tanto desiderato. Dopo l’avvio della Bundesliga, anche il campionato inglese vuole rimettersi in carreggiata. E’ per tale motivo che, dal 17 giugno 2020, la Premier League tornerà a giocarsi, sempre a porte chiuse, con i Reds che non vedono l’ora di raggiungere aritmeticamente il titolo.