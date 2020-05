Oroscopo di oggi 28 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 28 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Siate ottimisti riguardo il futuro perché ciò che inizierete a costruire ora, vi darà importanti frutti per il futuro. In amore non siete molto attivi ma avete grande voglia di rimettervi in gioco. Il lavoro non vi regala tante soddisfazioni e nella giornata di domani potreste sentirvi un po’ frustrati per progetti che non riuscite a realizzare.

Toro. Domani sarà una giornata un po’ agitata per voi. Non sfogate le vostre frustrazioni con chi vi circonda: rischiate solo di acuire i problemi. Cercate di ragionare e restare tranquilli.

Gemelli. Da domani ci saranno tanti cambiamenti in vista che vi costringeranno a porre la famiglia al secondo posto. Ma prima siete stati bravi a riunire la famiglia e a portarne una nuova armonia. Nei prossimi mesi sono previsti importanti cambiamenti in ambito lavorativo.

Cancro. Domani sarete pieni di forza e vitalità. L’unica preoccupazione resta il contratto di lavoro, in questo periodo complicato. Siete un po’ sfortunati a causa di Giove contrario e dovrete combattere per tenervi stretto il vostro lavoro.

Leone. Nella giornata di domani avrete in mente di avviare nuovi progetti molto importanti. Ma occhio alle spese. La giornata di domani sarà molto stimolante, però per chi sta vivendo competizioni o dispute lavorative, è consigliata particolare attenzione.

Vergine. L’amore resta sempre nell’ombra ma domani si prospetta una giornata molto interessante dal punto di vista sociale. Va molto meglio sul lavoro: i vostri progetti vi portano a guadagnare di più.

Oroscopo di oggi: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La vostra priorità è recuperare il rapporto di coppia e l’armonia che ne deriva. Siete un segno poco solitario: avete bisogno di un partner o di qualcuno al vostro fianco. Domani Luna e Venere saranno in vostro aiuto sotto questo aspetto.

Scorpione. Domani sarà una giornata molto pensierosa per voi. Vi trascinate da un po’ una situazione stancante che vorreste cambiare subito. Prima dell’estate, però, non sarà possibile e dovrete conviverci. Il lavoro sta per cambiare le carte in tavola: sono in arrivo miglioramenti importanti.

Sagittario. La Luna domani sarà in aspetto molto interessante. Vi sentite molto più forti rispetto a prima e avete un ottimo equilibrio interiore. Siate più complici e meno competitivi con il partner: ne va del futuro della coppia.

Capricorno. Da domani iniziano giornate movimentate e litigiose. Solo nel fine settimana tornerà la calma per tutti. E’ un momento importante per chi deve risolvere un problema personale. I vostri progetti sono molto ambiziosi e continuerete a lavorarci in vista del 2021.

Acquario. Domani l’amore andrà a gonfie vele. Siete arrivati ad un punto in cui è impossibile e controproducente guardare indietro. L’intesa raggiunta con il partner vi farà andare avanti anche nel lavoro.

Pesci. C’è qualcosa da risolvere con la famiglia, con i figli o con il partner. Domani sarà una giornata molto nervosa per questo: dovrete sforzarvi a restare molto più calmi e a risolvere le questioni personali senza creare ulteriori crepe.