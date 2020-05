Oroscopo di domani 29 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Ultimamente non hai vissuto un periodo facile: sei preoccupato per una serie di cose, e questo ti ha portato a non vivertela in maniera serena. Ora però intravede la luce in fondo al tunnel, è finalmente arrivato il momento di chiarire delle discussioni e di goderti un po di relax.

Toro. Sei molto energico e pieno di voglia di fare. Sul lavoro il tuo progetto ha stupito più di qualcuno, e sei pronto per dimostrare a tutti il tuo valore. Cerca di sfruttare la tua energia anche in amore.

Gemelli. Momento abbastanza positivo per te: gli impegni sono tanti, ma stai riuscendo a gestirteli nel migliore dei modi senza stress. In amore situazione di stallo, mentre in ambito lavorativo le cose vanno per il meglio.

Cancro. Settimana positiva per te, hai finalmente preso una decisione importante che ti ha portato a cambiare gran parte della tua vita. Ora ti senti più sereno e sollevato, cerca di migliorare in autostima e di credere più in te stesso.

Leone. La Luna è favorevole in questa giornata, soprattutto nelle relazioni personali: ci sono stati degli attriti ultimamente, chiarirli non sarà facile, ma domani potrebbe essere la giornata giusta.

Vergine. Finalmente ti godi un po di relax dopo tantissimo stress. Sei molto impegnato, prenditi questa giornata come festiva, riposa la mente e il corpo.

Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ok in amore ma con il partner bisogna parlare apertamente e in maniera diretta, non rischiate inutili equivoci. Il lavoro non è perfetto e domani qualcuno potrebbe pensare di apporre dei cambiamenti significativi.

Scorpione. Siete piuttosto sereni in questo periodo, sul lavoro vi sentite soddisfatti di ciò che state creando. In amore invece dovete riuscire ad esprimere al meglio le vostre emozioni.

Sagittario. La giornata di domani sarà molto nervosa: state attenti a non creare troppe tensioni, anche con il vostro senso dell’umorismo e con la vostra ironia. Meglio agire con diplomazia per non irritare chi è intorno a voi.

Capricorno. Il vostro morale è messo fortemente a dura prova. Sembra quasi che nulla vada come dovrebbe. Ci sono molti dubbi anche in amore ma da domani dovreste iniziare a concentrarvi meno sulle cose che non vanno, è l’unico modo per risollevarvi.

Acquario. Qualcuno vi deluderà parecchio, non ve lo aspettavate e vi creerà parecchi agitazione. Da domani inizieranno giornate con parecchi dubbi che vi provocheranno rabbia e nervosismo.

Pesci. Domani sarà una giornata molto particolare. La felicità non sarà lì ad accompagnarvi e sarete un po’ sottotono. Le persone che vivono vicino a voi, recano tanto nervosismo nella vostra quotidianità.