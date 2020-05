Notizie Parma, D’Aversa: “Condizione? Pensavo peggio”

Ultime Parma | Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato a Rai Sport della ripresa della Serie A e degli allenamnti:

«Pensavo peggio a livello di condizione. Il periodo di inattività è stato lungo e soprattutto la situazione è stata diversa rispetto a quanto succede in estate. Il rischio di infortuni è elevato e quindi bisogna ragionarci bene. Per me difficile che si possa concludere la Serie A con i 15 giorni di isolamento per tutti in caso di positività perché. Sarà fondamentalmente difficile che non ci sia neanche un caso. Per noi allenatori sarebbe bello lavorare con delle date certe, prima della sospensione non è andata così e questo ha causato problemi. A tre giorni dalla partita non sapevamo contro chi avremmo giocato. Speriamo che sia stata una lezione per tutti».

Ultime Serie A: si riprende il 20 giugno

In effetti la Lega ha annunciato il ritorno in campo per il 20 giugno ma il calendario è ancora da ufficializzare. Per questo potrebbe essere complicato incastrare tutte le date e finire la stagione entro i ltermine ultime di agosto soprattutto nel caso in cui si verificassero casi in massima serie. Prima del campionato, invece, sarà disputata la Coppa Italia.