Notizie Lazio, Lotito sotto inchiesta: si muove la Procura

Non c’è soltanto la giustizia sportiva su Claudio Lotito: stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio potrebbe finire nei guai.

Notizie Lazio, pesanti accuse ai danni di Claudio Lotito

Un’inchiesta delle Iene ha aperto un caso giudiziario che potrebbe inguaiare Lotito. La puntata incriminante non è ancora andata in onda: Mediaset ha deciso di aspettare una settimana per dare diritto di replica al presidente della Lazio. Ragion per cui, martedì prossimo saranno trasmesse le accuse del procuratore di Zarate, assieme alla difesa del numero 1 biancoceleste.

Ricapitolando la vicenda, si parte appunto dalle accuse di Luis Ruzzi, agente dell’argentino. Secondo il manager, il suo assistito ha ricevuto uno stipendio di 4 milioni all’anno per i primi 4 anni in biancoceleste, ma 2 di questi erano corrisposti attraverso un giro di capitali che finivano in società legate al fratello dell’attaccante.

IN AGGIORNAMENTO