Notizie Lazio, Lotito sotto inchiesta: si muove la Procura

Non c’è soltanto la giustizia sportiva su Claudio Lotito: stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente della Lazio potrebbe finire nei guai.

Notizie Lazio, pesanti accuse ai danni di Claudio Lotito

Non solo Juventus-Inter. C’è anche un altro caso che tiene sulle spine la Lazio. Un’inchiesta delle Iene ha aperto un caso giudiziario che potrebbe inguaiare Lotito. La puntata incriminante non è ancora andata in onda: Mediaset ha deciso di aspettare una settimana per dare diritto di replica al presidente. Ragion per cui, martedì prossimo saranno trasmesse le accuse del procuratore di Zarate, assieme alla difesa del numero 1 biancoceleste.

Ricapitolando la vicenda, si parte appunto dalle parole di Luis Ruzzi, agente dell’argentino. Secondo il manager, il suo assistito ha ricevuto uno stipendio di 4 milioni all’anno per i primi 4 anni in biancoceleste, ma 2 di questi erano corrisposti come commissioni che finivano in società legate al fratello dell’attaccante.

L’accusa quindi è di evasione fiscale, tra le tante. Tale meccanismo sarebbe rimasto in piedi soltanto i primi 2 anni, stoppato nel suo passaggio all’Inter, e non ripreso al suo ritorno. Infine, per il 5′ non si sarebbe realizzato per il suo passaggio al Velez.

Sulla vicenda si è già discusso: l’entità della commissioni destò l’attenzione delle autorità ma fu stabilito solo che queste dovevano essere versate ad una persona fisica e non ad una società. Questa volta però sono emersi altri elementi e per questo può configurarsi un nuovo procedimento.

Ultime Lazio, cosa rischia Lotito

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la Procura Federale si sta già muovendo e ha chiesto a Mediaset di esaminare i video con le dichiarazioni di Ruzzi. Ma il rischio sarebbe ovviamente più alto in caso di condanna dalla giustizia ordinaria: per l’evasione fiscale si rischia da 6 mesi a 2 anni di reclusione.