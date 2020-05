Brescia, Cellino: “Balotelli? Siamo delusi, non è qui con la testa”

Notizie Brescia: Cellino su Balotelli

Notizie Brescia Cellino | Il calcio in Italia è pronto per ripartire, e la maggior parte delle squadre sta riprendendo a lavorare in vista del ritorno sui campi di gioco. I giocatori sono palesemente fuori condizione, e in questi giorni sono ricominciati gli allenamenti di gruppo per tutti. Quasi tutti in realtà, anche perchè non si parla d’altro se non del caso Balotelli: l’attaccante non si è presentato all’allenamento, alimentando per l’ennesima volta tantissime polemiche. Ad esprimersi sulla questione ci ha pensato il patron dei biancoblù, Cellino. Queste le sue parole riportate da goal.com:

“Addio Balotelli? Con la Serie B si annullerebbe il suo contratto, e vedendo la classifica, è possibile che avvenga questo. Non voglio ricorrere ai tribunali, il caso si è fatto ancora più grande anche perchè ultimamente c’è poco di cui parlare. Corini gli ha lasciato passare diversi ritardi e allenamenti a bassi ritmi, siamo delusi, e forse lo è anche lui. Non è qui con la testa, si è confermato ancora una volta un ragazzo particolare ed anarchico”.

Balotelli: rottura in arrivo, sarà addio

Balotelli non sta vivendo un momento felicissimo, e gli ultimi avvenimenti lo hanno visto ancora una volta coinvolto in un mare di polemiche. Nonostante le smentite del fratello, il suo futuro appare sempre più lontano da Brescia. Quale sarà il suo destino?