Notizie Bologna: secondo tampone negativo

Bologna, la società tira un sospirone di sollievi. E’ stata una giornata convulsa in casa Bologna ma per fortuna questa alla fine si è risolta nel migliore dei modi. Nella giornata di ieri un componente del gruppo-squadra era stato sottoposto ad un primo test per il coronavirus.

Questo, dopo lo spavento iniziale causato dai sintomi accusati, aveva dato esito negativo. In giornata, come riportato da Sky Sport, il membro dello staff è stato sottoposto come da prassi ad un secondo test che è risultato anch’esso negativo.

In questo modo la società è riuscita a risolvere i dubbi palesatisi nelle ultime ore.

Ultime Bologna, squadra di nuovo in campo

In attesa del test al quale è stato sottoposto il membro dello staff di Sinisa Mihajlovic, la squadra ieri ed oggi aveva svolto solo allenamenti individuali e non a ranghi compatti come invece sta accadendo da qualche settimana.

Da domani, invece, la rosa tornerà a disposizione del tecnico che lavorerà, come tutte le squadre di Serie A, in campo con tutti i suoi calciatori in attesa della decisione sul possibile ritorno in campo in Serie A che potrebbe già arrivare in serata dopo la riunione tra Lega e rappresentati del Governo che si sta tenendo in queste ore.