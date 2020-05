Mercato Juventus, Milik obiettivo principale: il Napoli fissa il prezzo

Mercato Juventus: condizioni dettate per l’arrivo di Milik

Mercato Juventus Milik | Uno dei giocatori più discussi in questo periodo è senza dubbio Milik. L’attaccante del Napoli sembra arrivato al capolinea della sua avventura in azzurro, e in questi giorni si sta parlando parecchio di un suo possibile futuro alla Juventus. Un altro “sgarro” ai tifosi partenopei, e che potrebbe concretizzarsi nel breve termine. Il polacco gradirebbe la destinazione, ma ad oggi l’accordo tra le due squadre non è ancora arrivato, complici anche determinati problemi sulla formula. Proprio su questo fattore il Napoli ha voluto insistere, dettando di fatto le condizioni per la cessione della punta: 50 milioni di euro cash, senza contropartite.

Una cifra piuttosto alta, e che non potrà essere alleggerita da alcun tipo di scambio. I sondaggi continuano ad andare avanti, e la sensazione è che da qui alle prossime due settimane possa arrivare la svolta definitiva. La notizia è stata riportata da Il Corriere dello Sport.

News Juventus: Milik rinnova e arriva?

Milik vuole lasciare Napoli, ma prima potrebbe rinnovare il suo contratto. Gli azzurri vogliono monetizzare il più possibile dalla cessione del polacco, e per questo starebbero trattando al tavolino per un prolungamento di contratto. L’arrivo a Torino è più che possibile, bisogna solo aspettare.