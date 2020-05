Mercato Inter, l’entourage di Vidal: “Vuole vincere la Champions”

Nel giorno dell’atteso verdetto per la ripresa, continua a tenere banco il mercato. In casa Inter si continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte. L’obiettivo è quello di acquistare nuovi giocatori a centrocampo e in attacco. Per quanto riguarda il primo punto i nerazzurri devono incassare una notizia negativa riguardante uno degli obiettivi seguiti da tempo ovvero Vidal del Barcellona.

Notizie Inter, l’intenzione di Vidal

L’entourage del centrocampista cileno ha chiarito la volontà del giocatore all’edizione cilena di As: “Pensa solo al fattore sportivo, vuole vincere la Champions League. Gioca nella squadra di Messi, nessun club è in grado di garantirgli più chance. Nel suo primo anno al Chelsea Conte lo chiamava ogni settimana, ma Arturo ha sempre detto di no proprio perché il Chelsea non giocava la Champions in quella stagione”. Parole che gelano la società di Viale Liberazione che continuava a sperare nel suo acquisto. La chiusura conferma la volontà di Vidal, che aveva dichiarato di essere felice al Barcellona e di voler restare lì.

Ultime Inter, i nomi per rinforzare il centrocampo

I nerazzurri per il momento sono concentrati sulle trattative riguardanti gli attaccanti e in particolare quella riguardante la cessione definitiva di Icardi al Psg. La questione sta per essere risolta e poi si penserà al centrocampo. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Tonali, che infiamma il duello con la Juventus, ma bisognerà capire il futuro di Nainggolan, che non sarà riscattato dal Cagliari. Il belga potrebbe essere inserito come contropartita in una trattativa, ma non molti club possono pagare il suo alto ingaggio. Ecco, perchè, potrebbe anche rimanere.