Mercato Inter, Perisic-Bayern Monaco accordo in arrivo: le parole di Olic

Mercato Inter: Perisic, il Bayern Monaco pensa al riscatto

Mercato Inter Perisic | L’Inter continua le sue operazioni di mercato, e lo fa pensando in grande alla prossima stagione. Occhio però non solo ai possibili arrivi, ma anche a qualche caso spinoso in uscita. Non solo Mauro Icardi, ma anche Ivan Perisic: il centrocampista croato è in prestito al Bayern Monaco, e proprio la squadra tedesca sembra intenzionata a riscattarlo. Ovvio però di come le due compagini debbano ancora trovare un accordo, e questo lo ha spiegato Ivica Olic, ex giocatore e collaboratore della Nazionale croata. Queste le sue parole rilasciate a tportal:

“Perisic si è infortunato proprio nel suo miglior momento al Bayern Monaco. E’ chiaro che ha perso il ritmo giusto ed ha recuperato solo da poco. La squadra bavarese però è contenta di lui, e cercherà di abbassare il prezzo per il riscatto. 20 milioni di euro sono tanti in questo periodo, possibile che da qui a due settimane le due squadre possano sedersi ad un tavolo e discuterne”

Notizie Inter: futuro Perisic, verrà concesso lo sconto?

Il futuro di Perisic è ancora parecchio incerto, e per il momento le due squadre hanno solo scambiato qualche parola verbalmente. Il Bayern Monaco vorrebbe lo sconto sul riscatto, mentre i nerazzurri cercano di monetizzare il più possibile sul croato. Fumata bianca lontana, si continua a trattare.