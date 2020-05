Tra i tormentoni del mercato c’è quello relativo al futuro di Timo Werner, seguito dal Liverpool e dall’Inter. A chiarire lo stato delle cose è stato il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, che ha parlato ai microfoni della Bild.

Ultime Inter, le parole di Nagelsmann su Werner

L’allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann ha analizzato il periodo attraversato dall’attaccante Timo Werner: “Si sta allenando bene e non viene influenzato dalle voci di mercato. Quando rientra a casa ne discute con la moglie e di conseguenza valuterà il suo futuro. In questi casi sei sempre con la testa un po’ altrove. Mi è capitato la stessa cosa quando dovevo lasciare l’Hoffenheim. Si parlava sempre delle mia decisione. Nel caso degli attaccanti se ne parla di più, anche perché poi ci sono fasi in cui non segnano. Non ho mai visto un giocatore non interessato a queste cose”.

Parole che testimoniano la grande professionalità del classe ’96, anche se ammette che sta valutando il futuro.

Werner, gli scenari della trattativa

Prosegue intanto il duello per Timo Werner tra il Liverpool e l‘Inter. Il club inglese era favorito per il suo acquisto, ma il coronavirus ha frenato la strategia. I Reds, infatti, avevano richiesto uno sconto al Lipsia sulla clausola di 50-60 milioni di euro. I tedeschi non sono d’accordo e secondo quanto riferito dal Mirror gli uomini di Kloop hanno deciso di ritirarsi dalla corsa al classe ’96. Gli inglesi valutano l’attaccante 30 milioni di euro.

Senza sconto di conseguenza anche l’Inter e il Barcellona (interessato a sua volta a Werner) vorrebbero aspettare il 2021, quando la clausola scenderà a 40 milioni. La notizia è clamorosa e non esclude colpi di scena e sembra legato al futuro di Lautaro Martinez. I nerazzurri non vogliono fare sconti agli spagnoli, che potrebbero di conseguenza pensare già quest’anno all’attaccante tedesco. In caso di cessione del Toro la Beneamata potrebbe ripensare a Werner. Intrecci e scenari saranno chiariti solo con il tempo.