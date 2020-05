Mercato Inter: Icardi al Psg, c’è l’accordo. Intanto si sogna il colpo Cavani

Tweet on Twitter

Mauro Icardi sta per lasciare definitivamente l’Inter. Il Psg sborserà una cifra intorno ai 60 milioni. Contatti tra i dirigenti nerazzurri ed l’entourage di Edinson Cavani.

Mercato Inter: Icardi pronto a salutare la società nerazzurra

Mancano ancora pochi dettagli, ma Mauro Icardi può già considerarsi un nuovo giocatore del Psg. La punta argentina sta per lasciare, una volta e per tutte, la società di Zhang. Il direttore sportivo della squadra parigina, Leonardo, ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di 60-65 milioni più bonus (da inserire nell’affare).

Una buona notizia per il popolo interista che, in questa stagione, non ha sentito la mancanza di ‘Maurito’, rimpiazzato degnamente dal belga Romelu Lukaku. Nella tarda serata di ieri si manifestava parecchio ottimismo sulla chiusura dell’affare. Nella giornata di oggi possono esserci ulteriori positivi aggiornamenti sulla trattativa.

Mercato Inter: il sogno è Edinson Cavani

Sfumato l’arrivo a parametro zero di Dries Mertens, che potrebbe continuare la sua avventura a Napoli, il club ha puntato un altro giocatore che, alla fine di questa stagione, sarà svincolato. Stiamo parlando del ‘Matador’ Edinson Cavani, punta del Psg, che non ha nessuna intenzione di rimanere a Parigi. I ‘mal di pancia’ dell’uruguaiano si erano verificati già tre anni fa con l’arrivo dell’asso brasiliano Neymar. Ulteriori scenari hanno indotto l’ex attaccante del Napoli a non rinnovare il contratto e lasciare, definitivamente, la Francia. Si parlava di un accordo già trovato a dicembre con l’Atletico Madrid ma tutto è sfumato, colpa dell’entourage del giocatore. Marotta prova il colpaccio.