Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex portiere Nardin

Lutto nel mondo del calcio: si è spento Aldo Nardin all’età di 72 anni. L’ex portiere lottava da tempo con un brutto male.

Nardin, il post del figlio

Per molti, era il portiere goleador, anni prima di Taibi e Brignoli. . Quando militava nel Civitavecchia, in Serie C2, riuscì a segnare un gol contro l’Imperia con un rinvio dalla sua area, complice anche l’aiuto del vento. A comunicare la triste notizia è stato ieri il figlio Tommaso con un commovente post su Facebook: “Stavi poco bene da un po’ ma hai combattuto come sempre, fino alla fine, mostrando ancora una volta la tua forza, l’ennesimo esempio che hai voluto dare a me e a tutta la famiglia. Sarai sempre nel mio cuore per ciò che mi hai trasmesso e ciò mi darai. Ciao babbo“.

La carriera di Nardin

L’ex portiere nato a Gorizia nel novembre del 1947, iniziò la sua carriera da professionista con l’Arezzo, dove conquistò la promozione in Serie B. Poi si trasferì al Varese, con cui esordì in Serie A contro il Milan. Dopo un anno fu acquistato dal Napoli, dove ricoprì il ruolo di secondo portiere alle spalle di Carmignani. In azzurro disputò una sola partita quella contro la Ternana, conclusasi 0-0 ma la sua prestazione convinse gli umbri ad acquistarlo e nella stagione successiva, contribuì alla promozione in Serie A. La sua carriera proseguì in Serie B con Lecce, Lazio e Foggia. L’ultima esperienza fu in C2 con la maglia del Civitavecchia nella stagione 1982-1983. Dopo essersi ritirato, ha allenato il Sansepolcro e il Foiano.