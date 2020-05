Mercato Milan: Gazidis tra stadio, Rangnick ed il colpo dal Portogallo

Gazidis vuole riportare il Milan tra i top club europei entro tre anni: aspettando Ralf Rangnick ed il mercato, si valuta il progetto stadio.

Calcio mercato Milan, rivoluzione targata Gazidis

Il Milan di Gazidis vuole partire alla grande. Il primo nodo da sciogliere è quello legato allo stadio. Un progetto valutato un miliardo e 200 milioni (con la partecipazione dell’Inter). Non si può dire che la nuova proprietà non abbia speso nulla da quando sono in Italia (dal gennaio 2019 sono stati spesi ben 180 milioni). Un progetto che durerà per qualche anno, ma la dirigenza è sicura di poter fare un qualcosa di grande per i suoi 400 milioni di tifosi sparsi nel mondo.

Di certo la questione stadio non è l’unico pensiero per Gazidis ed Elliot Management. In tre anni i padroni rossoneri vogliono riportare la squadra nel calcio che conta, tra i migliori club europei e riprovare ad assaporare il sapore della Champions League. C’è da risolvere ancora l’incognita Rangnick: non ci sono ancora aggiornamenti per quanto riguarda l’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull. La cosa certa è che il presidente lo vuole a tutti i costi, ancora da stabilire il suo ruolo nel club. Si pensa già alla prossima stagione, da stabilire la riconferma dell’attuale tecnico Pioli: il tutto dipenderà dal tecnico ex Inter che, se dovesse concludere la stagione piazzandosi in zona Europa (magari con la vittoria della Coppa Italia) potrebbe rimanere.

Ultime Milan: tra futuro, mercato e rinnovi

Il Milan vuole ritornare ad essere grande e lo fa partendo dal rinnovo del capitano, Alessio Romagnoli. L’ex Roma è in scadenza nel Giugno 2022 ed è proprio da lui che Gazidis vuole ripartire. Stesso discorso vale per Gigio Donnarumma. Diversa la situazione per Zlatan Ibrahimovic, ancora in stand-by. Elliot vuole costruire una squadra giovane, di prospettiva a con costi sostenibili. Solo così sarà possibile attirare nuovi sponsor e far partire il progetto di rilancio economico della società. Il capo scouting Geoffrey Moncada ed il collaboratore di Gazidis, Hendrik Almstadt sono già al lavoro. Il primo nome sulla lista è quello del giovane difensore centrale portoghese Eduardo Quaresma, in forza allo Sporting Lisbona. Lo scopo della società è quello di valorizzare i giovani e poi cederli dopo qualche anno. Stile Arsenal ed Ajax.