FIGC, Gravina: “Ripartenza messaggio di speranza”

Ultime FIGC | Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato dopo l’incontro con il ministro Spadafora che ha portato alla decisione della ripartenza della serie A. La data fissata per il ritorno in campo è quella del 20 giugno.

“Questa decisione sarà di sicuro un messaggio di speranza per tutto il Paese. Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il Ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Per portare avanti questo progetto ci siamo presi tante responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile”.

Serie A: le date

Il calcio torna in campo nel mese di giugno. Le parole del Ministro Spadafora al termina dell’incontro con Giuseppe Conte annunciano la decisione di tornare in campo e completare la stagione. Si comincia con la Coppa Italia il 13 giugno. La Serie A ripartirà il 20 giugno.

Le società di massima serie sperano di portare a termine, senza intoppi, la stagione concludendo tutte e 12 le giornate che restano da disputare e recuperano anche le gare saltate prima dello stop definitivo. La stagione dovrà essere conclusa entro il 30 agosto per poi ricominciare a settembre con il nuovo campionato.