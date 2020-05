Coronavirus Serie A, Bologna: negativo il primo tampone al sospetto da Covid 19

Coronavirus Serie A Bologna tampone negativo staff positivo | E’ di ieri la notizia che ha allarmato di nuovo il mondo del calcio italiano che si prepara a tornare a giocare. Sospetto caso di positività nello staff tecnico del Bologna. E’ stato lo stesso club a comunicarlo ieri attraverso un comunicato stampa. Allarme che è scattato come giusto che sia a scopo precauzionale, ma che potrebbe essere già rientrato. Il primo tampone effettuato è risultato negativo. Primo sospiro di sollievo, ma ora servirà la conferma con il secondo. Intanto, il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ha interrotto le sedute d’allenamento collettivo ed è tornato con gli allenamenti individuali. La Serie A e il Bologna sono in ansia e aspettano che il membro dello staff tecnico risulti negativo anche al secondo. Proprio oggi, intanto, il ministro Spadafora potrebbe comunicare importanti novità riguardo la Serie A dopo l’incontro con la Lega.

Coronavirus, Bologna: negativo il tampone al sospetto positivo nello staff, si attende l’esito del secondo

Il club nella giornata di oggi si allenerà con sedute individuali, in attesa di conferma del secondo tampone, con la speranza che risulti negativo ancora una volta. Il Bologna, per privacy, non ha voluto comunicare il nome del possibile contagiato dal Covid 19. Si attendono novità, ma se dovesse esserci il caso di positività, il Bologna dovrà andare in ritiro in una struttura per diverse settimane, con la persona contagiata che sarà poi isolata.