Coronavirus, il Fulham annuncia altri due casi di positività (UFFICIALE)

Coronavirus – Fulham | Arriva una nuova tegola per il panorama calcistico, ancora una volta legata all’epidemia Coronavirus. Nella giornata di ieri erano stati annunciati diversi casi di positività a tre club di Premier League, senza però rivelare quali. Oggi, invece, è il club di Londra ad annunciare la situazione inerente al proprio organico. La società del Fulham ha annunciato, nel corso di questa mattinata, che i test con tamponi effettuati nel corso degli ultimi giorni, sono risultati positivi.

La società di Londra ha preferito non rivelare l’identità dei calciatori che hanno contratto il virus. Il Covid-19, dunque, ha colpito anche il club bianconero, dopo l’annuncio arrivato nella giornata di ieri. Quest’oggi è il Fulham, in prima linea, a rivelare la positività di due membri della squadra, attraverso il proprio canale social ufficiale. A differenza di quanto fatto in altre circostanze, come dalla stessa federazione del calcio inglese – la Premier League – il Fulham ha deciso di rivelare che si tratta di calciatori. Ecco, di seguito, il comunicato: “Dopo un nuovo tentativo di test per Covid-19 a cui si sono sottoposti tutti i membri dello staff e dell’organico del Fulham, possiamo confermarvi che abbiamo due calciatori che hanno contratto il virus e sono risultati positivi al test”.

After the second round of league-wide testing for COVID-19 by Fulham players and staff, we can confirm that two players have tested positive for Coronavirus. #FFC

— Fulham Football Club (@FulhamFC) May 28, 2020