Coronavirus Italia, Fase 2: passaporto sanitario e mobilità tra regioni

Coronavirus Italia Fase 2 passaporto sanitario Boccia mobilità regioni | Mentre il Premier Giuseppe Conte continua a lavorare per contrastare la crisi economica in Italia dovuta all’emergenza da Coronavirus, il ministro Boccia chiarisce alcuni aspetti che hanno scaturito polemiche negli ultimi giorni. Francesco Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel Governo Conte, ha detto la sua in merito al passaporto sanitario e le distinzioni nella mobilità delle regioni.

Coronavirus, Boccia: “No al passaporto sanitario e la distinzioni tra regioni”

Il ministro degli Affari regionali spegne le polemiche delle ultime settimane. stronca le polemiche sui passaporti sanitari richiesti da alcuni governatori per le prossime vacanze estive. “Passaporto sanitario? Rileggete l’articolo 120 della Costituzione: una Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle persone”, dice durante l’audizione in Commissione federalismo fiscale della Camera. E aggiunge: “Se gli scienziati dicono che non ci sono passaporti sanitari, non ci sono”.

Una polemica – quella sul passaporto sanitario – che ieri ha visto protagonisti soprattutto il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il governatore della Sardegna Christian Solinas, che chiede un patentino immunitario per i turisti lombardi in arrivo sulle spiagge dell’isola (anche se a lanciare per primo la proposta è stato il siciliano Nello Musumeci). Il primo cittadino di Milano è arrivato a dire: “Quando deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò”.

Boccia, insomma, esclude una mobilità differenziata a livello regionale: “Nei prossimi giorni con l’ultimo

click che riporterà il Paese a muoversi ci dovrà essere anche quello del buonsenso. Se tutte le regioni ripartono, ripartono senza distinzioni sul profilo dei cittadini di ogni regione, la distinzione tra cittadini di una città rispetto all’altra non è prevista, se siamo sani ci muoviamo. Diverso è prevedere una fase di quarantena, ma non siamo in quella condizione. E anche in quel caso ci vuole un accordo tra le parti”.

Quanto agli aiuti alle zone colpite dal coronavirus, Boccia spiega: “Le province lombarde di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e quella di Piacenza in Emilia Romagna hanno vissuto un’ecatombe, il resto del Paese un dramma. Non paragonerei quelle province al resto d’Italia”. Quanto agli interventi a favore delle Regioni, chiarisce: “Il fondo di riparto è di un miliardo e mezzo e il governo non lo considera esaustivo. Nessuna regione italiana è in grado di dire oggi a quanto ammontano le minori entrate”. E aggiunge: “A giugno il governo e il parlamento avranno i dati reali di questa prima fase. Vedremo quanto copriamo con questo miliardo e mezzo. Sarà inevitabile fare un altro intervento”.