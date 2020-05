Champions League: ipotesi final four

Ultime Champions League | Sarà un’edizione con un finale particolare per la Champions League. Di sicuro la massima competizione europea sarà ricordata a lungo visto che le gare conclusive si giocheranno per la prima volta in estate.

Tuttavia le ultime gare potranno essere ancora più uniche. Dopo la decisione della ripartenza della Serie A fissata al 20 giugno, secondo quanto riportato da Sky Sport la UEFA starebbe pensando ad un’ipotesi suggestiva.

Champions League: suggestione o ipotesi concreta? Si potrebbe giocare in Germania

Il massimo organi europeo potrebbe introdurre una final four. Il nuovo format vedrebbe come protagonista ospitante un’unica nazione che dovrebbe essere la Germania, anche se nelle scorse settimane si era parlato invece di Turchia. Sempre secondo Sky Sport, il ritorno degli ottavi rimasti in sospeso, tra cui Juventus-Lione e Barcellona Napoli, potrebbe essere fissato tra il 7 e l’8 agosto, poi ci saranno i quarti in un’unica gara il 13 e il 14 per poi arrivare dunque alle inedite final four da disputare in un unico paese.

Ovviamente le gare dovrebbero in ogni caso essere disputate a porte chiuse, quindi, nonostante si giochi in Germania, le formazioni tedesche potrebbero non essere favorite (almeno dal campo) visto che i tifosi in ogni caso sarebbero assenti.