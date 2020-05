Calciomercato Napoli, Koulibaly ha scelto: dice ‘no’ ad un maxi-ingaggio

Calciomercato Napoli, Koulibaly rifiuta il Newcastle: idee chiare del senegalese

Calciomercato Napoli – Koulibaly | E’ al centro delle voci di mercato che riguardano il Napoli, il forte centrale senegalese, Kalidou Koulibaly. Il calciatore potrebbe dire addio dopo diversi anni in città partenopea, per seguire le ambizioni legate alla Champions League e a titoli prestigiosi, lontano dall’Italia. Motivo per cui, ha le idee molto chiare lo stesso giocatore del Napoli che, stando a quanto rivelato dai colleghi di le10sport.com, avrebbe rifiutato una maxi-offerta dal Newcastle, per seguire le proprie ambizioni.

Ultime Napoli: Koulibaly saluterà comunque il club, ma ha già deciso da dove ripartirà

Non ha intenzione di lasciare il Napoli, per ripartire da un progetto in fase di costruzione. Nonostante l’importanza dell’ingaggio e dello stesso progetto tecnico della nuova società miliardaria del Newcastle, Kalidou Koulibaly ha intenzione di puntare in alto, in attesa di ricevere le offerte da Liverpool e Paris Saint-Germain. Sono quelle le due piste gradite dal difensore azzurro e lascerebbe Napoli solo per club così in auge, nel panorama calcistico europeo. Non basta dunque il ricchissimo ingaggio di 12 milioni a stagione, il suo futuro potrebbe essere in Premier League, dove c’è anche il Manchester United sempre attivo su di lui. Ultimamente, tiene banco la questione legata ai Reds: il Liverpool di Klopp potrebbe piazzarlo accanto a Virgil Van Dijk per formare una coppia di difesa stellare.