Ultime Napoli, Real Madrid e Barcellona su Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli Fabian Ruiz rinnovo Barcellona Real Madrid | Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, è considerato uno dei migliori giovani talenti nel suo ruolo. Gli azzurri hanno beffato le grandi d’Europa acquistando il centrocampista spagnolo due estati fa dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro. Ora però, dopo due ottime stagioni al Napoli, il calciatore è oggetto di desiderio delle big come Barcellona e Real Madrid che vogliono riportarlo in Liga. Il Napoli però potrebbe aver anticipato le squadre interessate al calciatore e pare sia vicino all’accordo sul rinnovo del contratto.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz rinnova fino al 2025: niente Barcellona o Real Madrid

Il Real Madrid non sembra intenzionato per la prossima sessione a cedere alle richieste economiche del Napoli (che fa del calciatore una valutazione di 100 milioni). Lo stesso vale per il Barcellona, anche se l’arrivo in panchina di Setien, ex allenatore di Fabian ai tempi del Betis Siviglia, potrebbero facilitarne l’affare. Intanto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli pare sia vicinissimo al rinnovo di contratto fino al 2025 con il calciatore. Adeguamento dell’ingaggio e possibile inserimento di una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni di euro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha di fatto tolto il calciatore spagnolo dal mercato, considerato una vera priorità per il gioco di Gennaro Gattuso.