Calciomercato Napoli, Carnevali annuncia il futuro di Boga

Colpo del Sassuolo, che si è assicurato il cartellino di Boga per la cifra di 10 milioni di euro. Ora però impazza il mercato: sull’attaccante ci sono tante big, Napoli in primis.

Calcio mercato Napoli, obiettivo Boga

Il Chelsea ha rinunciato al riscatto dell’attaccante ivoriano, ma sono ancora in corso delle trattative con gli emiliani per una sorta di recompra. Detto quindi che i Blues, secondo la Gazzetta dello Sport, non sono ancora usciti completamente dalla scena, si aprono nuovi scenari per Jeremie Boga.

IN AGGIORNAMENTO