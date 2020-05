Calciomercato Napoli, Carnevali annuncia il futuro di Boga

Colpo del Sassuolo, che si è assicurato il cartellino di Boga per la cifra di 10 milioni di euro. Ora però impazza il mercato: sull’attaccante ci sono tante big, Napoli in primis.

Calcio mercato Napoli, obiettivo Boga

Il Chelsea ha rinunciato al riscatto dell’attaccante ivoriano, ma sono ancora in corso delle trattative con gli emiliani per una sorta di recompra, o riservarsi una percentuale sulla futura rivendita. Detto quindi che i Blues, secondo la Gazzetta dello Sport, non sono ancora usciti completamente dalla scena, si aprono nuovi scenari per Jeremie Boga.

Già stamattina abbiamo detto dell’inserimento della Juventus, mentre quello del Napoli risale ormai a diversi mesi. Ma su di lui c’è praticamente mezza Serie A: quella che può permetterselo, sia chiaro. Perché se non è stato riscattato dal Chelsea per 15 milioni, non è detto che ne valga meno, anzi. Il Sassuolo non si è ancora espresso, ma c’è da scommettere che se ne parlerà soltanto dai 25 milioni in su.

Ultime Napoli, Carnevali fa muro

A proposito di parole dei neroverdi, la Rosea riporta quelle di Carnevali, che annuncia uno scenario finora poco considerato. L’ivoriano potrebbe anche restare in Emilia: “È cercato da varie società ma intendiamo trattenerlo, non vogliamo cederlo perché continueremo nel progetto che aveva in mente il dottor Squinzi. Credo che Boga vestirà la maglia del Sassuolo anche il prossimo anno“.