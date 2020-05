Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli più vicino: i dettagli

News Milan, si tratta con Romagnoli per il rinnovo

Calcio mercato Milan rinnovo Romagnoli | Il Milan lavora per la prossima stagione. La società si sta già muovendo in ottica calcio mercato, per capire poi chi sarà il nuovo allenatore. Intanto, il club vuole prima sistemare la questione legata ai rinnovi di contratto. Tra i primi ci sono Gigi Donnarumma, con cui il Milan ha un incontro fissato con il suo agente Mino Raiola, poi Alessio Romagnoli. I rossoneri vogliono rinnovare il contratto del proprio capitano che attualmente è in scadenza nel 2022. Su Romagnoli ci sono molti club interessati, come Barcellona, Everton e PSG.

Calciomercato Milan, rinnovo Romagnoli: si lavora sui dettagli

Il club rossonero è in attesa di notizie riguardo la ripresa della Serie A. In base agli obiettivi raggiunti a fine stagione poi il club getterà le basi per la prossima stagione muovendosi sul mercato. Il dirigente Gazidis ha già l’agenda occupata, in particolare per gli incontri con Mino Raiola. Il noto procuratore ha sotto gestione i calciatori rossoneri Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli. Il difensore e capitano del Milan è in scadenza nel 2022. La conferma del calciatore classe 1995 è tra i primi obiettivi del club che non vuole lasciarselo scappare. Sono diverse le big d’Europa pronte a mettere le mani sul difensore. Lo stesso Romagnoli è pronto a trattare il rinnovo e restare una bandiera.