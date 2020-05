Calciomercato Milan: per Azmoun asta con il Napoli

Ultime Milan, Azmoun può arrivare. Come riportato da cm.com anche il club rossonero si sarebbe inserito nella corsa all’attaccante iraniano che tanto piace al Napoli.

La punta, vorrebbe lasciare la Russia dopo otto anni per provare una nuova esperienza in un campionato top.

Di recente l’attaccante è uscito allo scoperto confessando la volontà di cambiare aria. Il calciatore, probabilmente, è a conoscenza del forte interessamento del Napoli.

Gli azzurri seguono da tempo il calciatore. Cristiano Giuntoli considere l’attaccante dello Zenit la punta di esperienza utile ad aumentare la qualità del reparto offensivo. Ma il club russo difficilmente lascerò partire a cuor leggero l’iraniano visto che è un giocatore al centro del progetto.

Per questo convincere lo Zenit non sarà facile per nessuno. Il club chiede almeno 30 milioni di euro. Il Napoli è convinto di poter arrivare a Sardar Azmoun, ma ha tutti gli slot per extracomunitari occupati.

Per arrivare alla punta gli azzurri dovrebbero cedere Lozano che potrebbe lasciare il posto all’iraniano.

Ultime Milan, Rangnick segue l’attaccante

In attesa di sviluppi ci sarebbe stato anche un sondaggio con l’agente Fali Ramadani da parte degli uomini mercato rossoneri. Il Milan si è informato sulla situazione di Azmoun, nelle prossime settimane si capirà se l’interesse potrà tramutarsi in una trattativa.

Ramadani ha un ottimo rapporto con Ralf Rangnick, e questo potrebbe propiziare l’affare.