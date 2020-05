Calciomercato Lazio, Milinkovic pronto ad accettare il PSG

Calciomercato Lazio: Milinkovic, tra rinnovo e PSG

Calcio Mercato Lazio Milinkovic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questo momento della stagione le principali squadre del nostro campionato si stanno concentrando soprattutto nel blindare i propri gioielli. Ne sa qualcosa la Lazio, la quale non vorrebbe assolutamente far partire Milinkovic-Savic, in assoluto l’elemento più talentuoso e dominante nella rosa biancoceleste.

Il centrocampista serbo è stato blindato più volte da Lotito, ma stavolta pare che lo scenario possa essere molto diverso: il PSG continua a tentarlo parecchio, e stando a quanto riportato da Le10Sports, pare che Milinkovic sia molto allettato dall’accettare le avance. Il club di Parigi è nel suo futuro? Forse si, e se non è adesso, sarà tra qualche mese.

News Lazio: Milinkovic rifiuterà il rinnovo?

Ad oggi il futuro di Milinkovic resta un mistero, e se da una parte c’è la Lazio, squadra che gli da tante garanzie ed è pronta a cifre monstre pur di trattenerlo, dall’altra c’è il PSG. Leonardo lo sta seguendo da tantissimo tempo, e le ripetute avance rischiano di far breccia nella testa del giocatore. Lotito non può evitare che il tutto accada, o almeno non per sempre.