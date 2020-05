Calciomercato Juventus, Paredes è il piano B a Jorginho

Calciomercato Juventus: Paredes, pronto l’assalto se non arriva Jorginho

Calcio Mercato Juventus Paredes | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti spedito, e in queste ultime settimane parecchie squadre si stanno attivando alla ricerca di vari rinforzi in vista della prossima stagione. Tra tutti ovviamente c’è la Juventus, sempre a caccia di talenti, e sempre alla ricerca di nuovi innesti per migliorarsi anno dopo anno. In questo periodo però, la Vecchia Signora si sta concentrando maggiormente su quelli che saranno gli affari in uscita, con alcuni giocatori in particolare che vengono già dati per partenti. La cessione di Pjanic è praticamente già scritta, mentre a creare tanti dubbi continua ad essere la situazione legata a Rabiot.

Sembra ormai palese il fatto che servano dei rinforzi importanti, e in queste ultime ore si sta parlando parecchio di Jorginho, ex pupillo di Sarri, e giocatore ideale per andare a sostituire il bosniaco. Ovviamente si tratta di un affare complicato, ed è per questo che i bianconeri stanno già pensando ad una valida alternativa: Leandro Paredes, centrocampista del PSG già vecchio pallino qualche mese fa. A riportarlo è cm.com.

News Juventus: ritorno di fiamma per Paredes

Paredes resta ad oggi uno degli obiettivi principali per la Juventus. La squadra bianconera aveva già mostrato parecchio interesse un po di tempo fa, ma un vero e proprio assalto non c’era mai stato. Ora l’esigenza potrebbe portare la Vecchia Signora a presentare un’offerta concreta al club parigino, con un Leonardo che attende.