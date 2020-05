Calciomercato Juventus, estate magica per Dybala: rinnovo e vittorie

Tweet on Twitter

Paulo Dybala è passato da indesiderato a perno del progetto bianconero: questa mattina Tuttosport annuncia la fumata bianca per il suo rinnovo.

Calcio mercato Juve, Dybala firma

Grazie all’arrivo di Maurizio Sarri, la Joya è rinata. Sotto la gestione di Allegri, soprattutto negli ultimi tempi, aveva avuto una sorta di involuzione. Tanto da portare i dirigente bianconeri a metterlo sul mercato. L’argentino però non ne volle sapere, convinto com’era di potersi giocare ancora le sue carte. E così è stato. Sotto la guida del tecnico toscano, che per il suo calcio predilige calciatori brevilinei e rapidi, è letteralmente rinato ed ha segnato 13 gol in 34 presenze totali, servendo anche 12 assist.

