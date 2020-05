Calciomercato Juventus, estate magica per Dybala: rinnovo e vittorie

Paulo Dybala è passato da indesiderato a perno del progetto bianconero: questa mattina Tuttosport annuncia la fumata bianca per il suo rinnovo.

Calcio mercato Juve, Dybala firma

Grazie all’arrivo di Maurizio Sarri, la Joya è rinata. Sotto la gestione di Allegri, soprattutto negli ultimi tempi, aveva avuto una sorta di involuzione. Tanto da portare i dirigente bianconeri a metterlo sul mercato. L’argentino però non ne volle sapere, convinto com’era di potersi giocare ancora le sue carte. E così è stato. Sotto la guida del tecnico toscano, che per il suo calcio predilige calciatori brevilinei e rapidi, ha segnato 13 gol in 34 presenze totali, servendo anche 12 assist.

L’attuale contratto scadrà nel 2022: c’è ancora tempo per rinnovare, ma la Juve ha le idee chiarissime. Adesso sul mercato ci sono Douglas Costa, Bernardeschi, Pjanic, ma non lui. Eppure garantirebbe una plusvalenza monstre, sicuramente più grande che per gli altri. Ma non si muove, è al centro del progetto. Anzi è tempo di pensare al futuro: oggi si saprà quando si tornerà a giocare in Serie A, alla ricerca di Scudetto e Champions League, con una rinnovata fiducia.

Notizie Juventus, le cifre del rinnovo di Dybala

Il suo stipendio rifletterà la nuova fiducia da parte della società: sta per guadagnare la cifra monstre di 10 milioni all’anno (netti, perché alla Juventus ne costerebbe almeno il doppio), diventando così il secondo più pagato della squadra dopo l’inarrivabile Cristiano. Il nuovo contratto estenderà il suo impegno col club fino al 2024.