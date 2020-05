Calciomercato Juventus, De Jong dal Barcellona: pista possibile

Calciomercato Juventus, pista De Jong: l’ex Ajax potrebbe raggiungere De Ligt

Calciomercato Juventus – De Jong | E’ un’asse molto calda quella che porta da Torino a Barcellona e viceversa. Al centro della questione c’è il reparto dei centrocampisti, con i diversi nomi che vengono fuori da un club all’altro. Al Barcellona potrebbe finirci Miralem Pjanic, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di restare a guardare e soprattutto a mani vuote. E’ per tale motivo che oltre al solito nome legato ad Arthur, molto in auge tra le idee del club bianconero, viene fuori quello del talento olandese, Frankie De Jong. L’ex calciatore dell’Ajax non si sarebbe ambientato in Spagna, motivo per cui potrebbe arrivare il precoce addio dal club catalano.

Ultime Juventus, affare De Jong: pista ancora percorribile, ecco perché

Stando a quanto riportano i colleghi di Calciomercato.it, lo scenario che vede Frankie De Jong ancora accostato alla Juventus e alla Serie A, è ancora possibile. E’ un oggetto del desiderio di mezza Europa, non solo per l’exploit dello scorso anno, ma per le sue incredibili qualità tecniche. Lo scorso mercato estivo, lo vide protagonista, con un’affare da 75 milioni di euro, che permise al Barcellona di prelevarlo dal club dei lancieri. Il centrocampista, però, complice lo scenario di mercato che vede fitti contatti tra Barcellona e Juventus, potrebbe già dire addio alla catalogna.