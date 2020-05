Calciomercato Juventus, c’è anche Boga: battaglia col Napoli

Il calciomercato è una guerra che non fa prigionieri e non consente distrazioni: la Juventus si fionda su Boga dopo che questi è diventato un calciatore del Sassuolo, rischio beffa per il Napoli.

Calcio mercato Juventus, ecco Boga

Sarà forse merito di quel gran gol segnato proprio contro i bianconeri, ma la Juve è innamorata di Boga. In Emilia da 3 anni ormai, è soltanto in questa stagione che ha mostrato tutto il suo talento, coniugando doti pazzesche nel dribbling con spirito di sacrificio in fase difensiva. Una sorta di Douglas Costa 2.0, che Paratici, spiega Tuttosport, comprerebbe volentieri anche come investimento. Mentre infatti il brasiliano viene utile ormai come pedina di scambio in molte trattative bianconere, l’ivoriano può esserne il sostituto naturale.

Dopo che il Chelsea ha deciso di non esercitare più il diritto di recompra, ora è soltanto col Sassuolo che bisogna parlare. Per la Juventus non è uno svantaggio: i rapporti con gli emiliani sono ottimi anche se, al momento, non esiste una valutazione ufficiale di Boga. Quel che è certo, è che non basteranno i 15 milioni attraverso i quali il Chelsea poteva riportarlo a Stamford Bridge.

Mercato Juve, su Boga c’è anche il Napoli

Il discorso del prezzo viene utile per introdurre anche la concorrenza del Napoli. Fino ad oggi gli azzurri sembravano la squadra più vicina all’attaccante, avendo formulato anche un’offerta negli ultimi giorni di circa 22 milioni di euro, rispedita però al mittente. Il calciatore dal canto suo ha fatto intendere di gradire la soluzione partenopea, ma con l’inserimento della Vecchia Signora ora tutto può cambiare.