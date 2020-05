Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso l’addio: andrà in Premier

Calciomercato Juventus: Bernardeschi seguito dall’Arsenal

Calcio Mercato Juventus Bernardeschi | Il calciomercato di Serie A continua, e lo fa ad altissimi ritmi, soprattutto dettati dalle big. Molte squadre stanno tirando le somme in vista della prossima stagione, ed in particolare la Juventus, intenzionata a puntellare ogni reparto. Ma se da una parte ci saranno degli elementi che arriveranno, dall’altra ce ne sarà qualcuno in uscita, con qualche esubero in casa bianconera. Sarri può vantare di avere una rosa molto lunga, forse anche troppo visto il minutaggio di alcuni giocatori: tra i più inutilizzati c’è sicuramente Bernardeschi, protagonista di un’annata infelice ed in chiaroscuro.

L’ex Fiorentina con ogni probabilità partirà in estate, e in queste ultime settimane ci si sta interrogando sulla sua futura destinazione. Si è parlato di una permanenza in Italia con tanto di scambio con la Roma, ma ad oggi l’ipotesi più plausibile resta quella di un suo approdo in Premier League: occhi puntati sull’Arsenal, vera e propria pretendente dall’Inghilterra. A riportare la notizia cm.it.

Bernardeschi-Juventus: previsto un incontro

Bernardeschi ancora non sa nulla del suo futuro, e soltanto un incontro con Sarri e società potrà chiarire un bel po di cose. Per il momento resta in bianconero, ma la sensazione è che da qui a breve potranno arrivare delle importanti novità.