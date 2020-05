Calciomercato Juventus, Ansu Fati nella trattativa per Pjanic? La risposta del Barcellona

Calciomercato Juventus: il Barcellona risponde ai bianconeri per Ansu Fati

Calcio Mercato Juventus Ansu Fati | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e la Juventus sta continuano a portare avanti diverse operazioni importanti, soprattutto per quanto riguarda la situazione spinosa di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza bianconera, e pare che voglia soltanto trasferirsi al Barcellona. La squadra blaugrana sta spingendo parecchio, ma al momento non è stato ancora trovato un accordo: si parla di un maxi-scambio, o magari un affare con tanto di contropartita.

La Vecchia Signora ha avanzato delle richieste per Arthur, ma la risposta è stata negativa: il brasiliano non si muove. Nelle ultime ore è arrivata una notizia piuttosto simile, stavolta per un altro giocatore, ovvero Ansu Fati. Il talentino era stato richiesto, ma il Barcellona ha voluto blindarlo: un altro “no” secco, che costringe la Juventus a cambiare per l’ennesima volta obiettivo. A riportare la notizia Sport Mediaset.

Juventus-Barcellona: affare Pjanic compromesso?

Intanto tra i repetuti botta e risposta tra Juventus e Barcellona, la trattativa che vede Pjanic coinvolto, si fa sempre più complicata. La volontà del giocatore è quella di lasciare Torino, ma ad oggi la fumata bianca appare lontana. Nonostante questo però, la sensazione è che il tutto possa comunque concretizzarsi, in un modo o nell’altro.