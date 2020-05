Calciomercato Juventus: gli acquisti possibili per Sarri, tra esperienza e talento (FOCUS CM24)

Il mercato di Serie A da sempre è uno dei più attivi, e anche quest’anno nonostante il periodo non idilliaco, le principali squadre del campionato italiano si stanno dando da fare per rinforzarsi. La Juventus in particolare si sta muovendo parecchio per alzare l’asticella, e il modus operandi di Paratici sembra ormai chiaro a tutti: puntare sui giovani e farli crescere, ma anche su giocatori di esperienza in grado di arricchire la rosa in campo internazionale. La Vecchia Signora ha sul taccuino tantissimi profili interessanti, e anche stavolta abbiamo stilato una piccola lista sugli elementi che più di tutti potrebbero dare le giuste garanzie che cerca Maurizio Sarri.

PORTIERI

CERTEZZA-Rui Patricio: La Juventus è stata in questi anni caratterizzata da una certezza su tutte: Gigi Buffon. La leggenda bianconera è stata sempre una bandiera del club, ma la prossima stagione potrebbe dire addio. E’ per questo che dalle parti di Torino si pensa ad un altro estremo difensore che possa far da chioccia per i giovani, e che magari possa dare garanzie low cost. Un nome interessante potrebbe essere quello di Rui Patricio, portoghese 32enne in forza al Wolverhampton. La sua nazionalità, la stessa di Ronaldo, potrebbe essere un bel lasciapassare per arrivare in Serie A. Prezzo:15 milioni.

PROMESSA-Dean Henderson: Occhi puntati anche sui giovani, ed in particolare su Dean Henderson. Portiere di 23 anni che con la maglia dello Sheffield United sta disputando una grandissima stagione in Premier League. Le sue parate hanno subito suscitato grande attenzione, ma attenzione alla sua situazione: per ora resta di proprietà del Manchester United, e pertanto si dovrà lottare per l’ennesima volta contro il muro Red Devils (vedi affare Pogba). Prezzo: 14,5 milioni

DIFESA

CERTEZZA-Marcos Alonso: Il laterale spagnolo è stato in questi anni uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e se la Juventus ha bisogno di un giocatore di esperienza, anche in grado di avere una buona tenuta fisica, allora l’ex Fiorentina è l’uomo giusto. Il terzino è letteralmente esploso in Premier League, e sia Sarri che Paratici lo reputano un elemento molto interessante. La concorrenza in Serie A è già tanta, e il giocatore ha già espresso il suo gradimento per un eventuale ritorno. Prezzo: 20 miloni

SCOMMESSA-Bradaric: I bianconeri hanno patito parecchio l’emergenza infortuni sulle fasce, e soprattutto in difesa Sarri è stato spesso costretto ad utilizzare terzini adattati, come ad esempio Matuidi. E’ evidente di come si debba intervenire in quella zona di campo, magari con un giocatore talentuoso. Fari puntati sul giovanissimo Bradaric, terzino sinistro classe 99 in forza al Lille. Il croato ha disputato 18 gare in campionato, e le sue caratteristiche hanno tutte le carte in regola per tornare utili anche in una squadra top. Prezzo: 4,5 milioni

CENTROCAMPO

CERTEZZA-Vidal: Ebbene si, parliamo ancora di Arturo Vidal. Del resto ci viene facile fare il suo nome quando viene accostato alla Juventus. Il cileno ha lasciato anima e cuore a Torino, e chissà che non possa ancora essere fondamentale per la causa bianconera. Attualmente in forza al Barcellona, King Arturo potrebbe anche lasciare la Spagna, e un’eventuale chiamata da Torino quasi sicuramente lo convincerebbe. Lottatore di razza e recupera palloni: l’Allan che piacerebbe a Sarri. Prezzo: 10-15 milioni

SCOMMESSA-Ekkelenkamp: Classe 2000’, olandese, inserito nella lista dei 50 giocatori più promettenti della stagione. Tutte le caratteristiche ideali per un assalto di Paratici. Ekkelenkamp, scuola Ajax, è un centrocampista molto duttile, e che quasi sicuramente tra qualche anno riuscirà a raggiungere livelli stratosferici. Già qualche presenza in Champions League, e un futuro tutto da scrivere. A Torino ritroverebbe il suo ex compagno De Ligt, e quasi certamente una società in grado di puntare su di lui. Sul campo somiglia a De Jong, ma costa molto meno ed è più giovane. Prezzo: 2 milioni.

ATTACCO

CERTEZZA-Gotze: La Juventus pensa a qualche giocatore di esperienza per il reparto offensivo, e tra i possibili affare low cost c’è anche Mario Gotze. Il tedesco, che ultimamente è stato spostato in posizione più avanzata, sarebbe un rinforzo parecchio importante per Sarri: la sua duttilità è molto utile, e il tecnico toscano ha sempre preferito giocatori versatili in più ruoli offensivi. L’ex campione del mondo non proseguirà con il Borussia, e ad oggi resta un nome parecchio accostato alla Serie A. Prezzo: 10 milioni

SCOMMESSA-Edouard: I bianconeri continuano a coltivare il proprio vivaio di giovani talenti, e tra questi andrà preso anche un’altra punta. Anche qui i nomi sul taccuino sono tanti, ma attenzione ad una giovane stella del Celtic: Edouard. 22 anni e già protagonista di tantissime ottime prestazioni incorniciate da gol. 1,87cm, agile e potente, e una fame da gol davvero interessante. In Scozia è già un idolo, e ben presto si farà conoscere in tutto il resto d’Europa. Per i bianconeri può essere l’occasione giusta per far sbocciare un altro fiore. Prezzo: 15 milioni.