News Juve: Jorginho resta tra i primi obiettivi

Calciomercato Juventus Jorginho Chelsea | La Juventus resta vigile sul mercato in entrata. Il club bianconero dovrà cambiare e non poco nel reparto di centrocampo. Oltre al sogno del ritorno di Paul Pogba, la Juventus punta forte su Jorginho. Il centrocampista ex Napoli è in uscita dal Chelsea. Il giocatore ha già lavorato con Sarri proprio a Napoli e Chelsea e ora il tecnico bianconero vorrebbe di nuovo averlo in rosa, questa volta alla Juve. Sulle tracce del centrocampista italo-brasiliano ci sono diversi club e il suo agente stesso ha confermato che il calciatore potrebbe andare via dalla Premier League per approdare in un nuovo club, che però non pare sia la Juventus.

Calciomercato Juve, beffa Jorginho: due big d’Europa in contatto con l’agente

La richiesta del Chelsea per la cessione di Jorginho è di 45 milioni di euro, che attualmente non convincono pienamente la Juventus. I bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa diversi calciatori per calare le pretese economiche. Douglas Costa o Alex Sandro piacciono e non poco al Chelsea e la Juve non ritiene i due calciatori intoccabile. Intanto, l’agente di Jorginho, Joao Santos, durante l’intervista a Taca La Marca, ha annunciato di essere già stato contattato da due grandi club d’Europa per il suo acquisto, ma non c’è la Juventus o la Serie A tra i due club.