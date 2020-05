Calciomercato Inter, pronta la beffa al Milan per il bomber

L’idea è quella di imbastire una trattativa come quella che portò Morata in Italia nel 2014: il club è lo stesso (Real Madrid), il bomber stavolta è Luka Jovic: in un attacco da rivoluzionare, l’Inter sta pensando anche a lui.

Calcio mercato Inter, obiettivo Jovic

Con l’avvicinarsi di Werner a Liverpool, Marotta deve guardarsi intorno. E si sa, il passato è un buon maestro. L’anno scorso l’Eintracht eliminava i nerazzurri dall’Europa League anche grazie a Luka Jovic, e da allora si è accesa la spia del mercato. A riferire tutto è il Corriere dello Sport.

Nel frattempo, un passaggio al Real Madrid che non ha portato a ciò che il serbo sperava: coi blancos l’attaccante ha segnato soltanto 2 gol ed è spesso finito al centro delle polemiche per il rapporto tra costi e benefici generati dal suo ingaggio (guadagna 10 milioni di euro all’anno). Ecco, proprio lo stipendio è uno dei nodi dell’affare con la Beneamata.

Ultime Inter, ecco Jovic: un po’ Sanchez, un po’ Morata

Come rivela Tuttosport tuttavia, è lecito immaginare una sorta di collaborazione tra Real e Inter, sulla falsariga di quanto avvenuto per Sanchez quest’anno, coi Red Devils che hanno pagato metà del salario del cileno. E visto che parlare tramite esempi non sarà colto ma è spesso efficace, le modalità del trasferimento ricordano l’affare Morata con la Juventus. Lo spagnolo arrivò in Serie A in prestito con diritto di riscatto e controriscatto: Florentino Perez non vuole perdere il controllo dei suoi giocatori mai, e questo potrebbe essere alla fine un buon compromesso. E se poi, comprare Jovic significasse sgarbo al Milan, allora pazienza…