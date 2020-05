Calciomercato Inter, Ausilio su Lautaro: “Non si muove, se qualcuno lo vuole paghi la clausola”

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter: Ausilio risponde alle voci di mercato su Lautaro

Calcio Mercato Inter Ausilio Lautaro | Il calciomercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e in queste ultime settimane i temi caldi sono stati tantissimi, tra cui soprattutto quello riguardante il futuro di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino sta trattando con il Barcellona da diverso tempo, e nelle ultime ore pareva che l’accordo per il trasferimento fosse stato ormai raggiunto. Soltanto voci però a quanto pare, anche perchè sulla questione è intervenuto il ds dell’Inter, Piero Ausilio. Quest’ultimo ha voluto dare un annuncio importantissimo ai microfoni di Sky Sport: “Lautaro? Non si muove, se qualcuno lo vuole allora paghi la clausola”

Ferme e decise le parole del dirigente nerazzurro, il quale ancora una volta ribadisce le intenzioni del club meneghino: blindare il Toro, e cedere solamente di fronte ai 111 milioni di euro imposti dalla clausola.

News Inter: affare Lautaro, ancora tante incognite

Il futuro di Lautaro è molto incerto, e le parole di Ausilio non fanno altro che alimentare ulteriori domande. Il Toro si trasferirà al Barcellona? Forse si, ma senza contropartite, soltanto pagando la clausola. I blaugrana spingono continuamente, e soltanto il tempo ci darà le giuste risposte. Intanto i nerazzurri stanno cercando il sostituto.