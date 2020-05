Calciomercato Inter, passi avanti per Cunha: il prezzo

Matheus Cunha, attaccante classe ’99 in forza all’Hertha Berlino, è entrato nei radar dell’Inter, alla ricerca di un sostituto di Lautaro Martinez.

Calcio mercato Inter, colpo Cunha

Nel mercato nulla e scritto, e le parole di ieri sera di Ausilio lasciano capire che può succedere davvero di tutto. Intanto però, la Beneamata deve progettare il futuro e, secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è spazio per l’attaccante brasiliano. Arrivato dal Lipsia per 18 milioni, Cunha si è subito messo in luce all’Hertha, dove ha soffiato rapidamente il posto a Piatek. A differenza del polacco però, può agire come esterno, seconda punta o attaccante centrale. Caratteristache di duttilità che invece lo accomunano a Lautaro Martinez. Per fortuna di Marotta, costa molto meno: in Germania stimano che il suo cartellino valga circa 30-35 milioni. Non poco per un giovane come lui, e per questo l’Inter sta facendo le sue valutazioni.

IN AGGIORNAMENTO