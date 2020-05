Ultime Fiorentina: Rugani nel mirino, è in uscita dalla Juventus

Calcio Mercato Fiorentina Rugani Juventus | I club di Serie A si preparano alla ripresa della stagione. Intanto, in molti si stanno muovendo in anticipo per programmare la prossima stagione e chiudere colpi di mercato in entrata. Uno di questi club è proprio la Fiorentina. Con l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso, il club si è mosso con un grande mercato in entrata l’estate scorsa e ha già chiuso colpi importanti a gennaio. Intanto, i viola vogliono sistemare anche la difesa. Possibile addio di Pezzella o Milenkovic, diversi club sulle loro tracce. La Fiorentina è però propensa a piazzare un colpo in entrata a prescindere di una cessione. Nel mirino c’è Kumbulla dell’Hellas Verona, ma sono troppi i club su di lui. Un altro calciatore finito fortemente nel mirino è Daniele Rugani. Il classe 1994 della Juventus è tra i partenti, dato che ormai è messo ai margini del progetto tecnico.

Calciomercato Fiorentina: Rugani in difesa, si chiude a 20 milioni

Rugani è legato alla Juventus ancora ad un contratto che è in scadenza nel 2024, ma non per questo resterà, anzi. L’idea della Juve è di cedere il calciatore per circa 20 milioni di euro, una cifra che la Fiorentina potrebbe raggiungere. Come riportato da FirenzeViola.it, il difensore alla Juve trova sempre meno spazio, con Sarri non è quasi mai stato impegnato. La sua cessione la prossima estate sembra ormai scontata.