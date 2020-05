Il bollettino della Protezione Civile di oggi giovedì 28 maggio

Bollettino Protezione Civile: l’annuncio del dipartimento sui dati odierni

Bollettino Protezione Civile – Giovedì 28 maggio | E’ stato un giorno di totale caos quello che ha vissuto il nostro Paese. Sui numeri sono arrivate pesanti accuse in merito ai dati annunciati dalla regione Lombardia, con la Fondazione Gimbe che accusa la stessa di aver occultato i reali numeri della pandemia, per consentire la ripresa dell’intera regione. Nel frattempo, come di consueto, si attende il solito bollettino annunciato alle 18, da parte del dipartimento della Protezione Civile. Nelle ultime settimane ci sono stati dei netti miglioramenti rispetto ai primi drammatici momenti per il nostro Paese. Di seguito, tutti i numeri della pandemia, delle ultime 24 ore.

Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore

Hanno raggiunto il numero di 231.732 i casi totali di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 593 nuovi casi. Gli attualmente positivi sono 47.986. I decessi purtroppo hanno raggiunto la cifra di 33.142, con 70 persone morte solo nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno, inoltre, rivela che degli attualmente contagiati, 40.118 sono asintomatici e in isolamento domiciliare. 7.379 sono ricoverati in strutture ospedaliere (-350 rispetto a ieri) e 489 sono ricoverati in terapia intensiva (-16 rispetto a ieri). I tamponi effettuati finora sono in totale 3.683.144 di cui 75.893 nelle ultime 24 ore.