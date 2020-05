Ultime Brescia, è rottura con Balotelli: si passa a vie legali

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’assenza, sempre ingiustificata, all’allenamento di ieri: Mario Balotelli è vicino alla rottura con il Brescia, il club della sua città che l’ha riportato in Italia.

Notizie Brescia, guerra a Balotelli

Quelli che erano dei piccoli screzi si sono trasformati in una vera e propria faida. Le notizie di ieri sera riportavano dell’ennesimo episodio controverso, questa mattina è già tempo di far parlare gli avvocati. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Da un cauto “no comment”, la società è passata a dei toni decisamente meno concilianti. Anche perché ieri, oltre all’allenamento, erano in programma una serie di test sierologici, un passaggio fondamentale per tornare ad allenarsi con il gruppo e preparare al meglio il ritorno in campo.

Mercato Brescia, sarà addio

A questo punto Cellino, già infastidio per alcuni atteggiamenti di Supermario negli ultimi mesi, potrebbe puntare ad ottenere la rescissione del contratto che lo lega all’attaccante. O la risoluzione per inadempimento, visto che Balotelli ha partecipato pochissimo ai lavori del club negli ultimi mesi. L’obiettivo sarebbe dimostrare che ad oggi l’attaccante non è idoneo al ritorno in campo.

Fino a questo momento ha messo segno soltanto 5 gol in questa stagione: potrebbero essere gli unici di questa sfortunata esperienza a casa. A questo punto, non resta che buttarsi (di nuovo) sul mercato e provare a capire quale sarà la prossima squadra di Balotelli.