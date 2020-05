Serie A, Tommasi: “Ripartenza? Ecco tutte le criticità”

Serie A: Tommasi sulla ripartenza

Serie A Tommasi | L’emergenza Coronavirus ha scombussolato non poco le nostre vite, e solo adesso a distanza di diverse settimane, si riescono ad intravedere dei netti miglioramenti. I casi di contagio stanno diminuendo, e così come molte attività, anche il calcio si prepara a ripartire. Nell’ultimo periodo si è parlato tantissimo del futuro della Serie A, e pare che si sia trovata una soluzione, seppur piena zeppa di polemiche. Il nostro campionato riprenderà, ma non senza criticità. A spiegarlo è stato Damiano Tommasi, presidente dell’Aic che ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Ripartenza? Una delle maggiori criticità riguarda le partite alle 16.30: in estate è davvero complicato, quasi impensabile. Infortuni? Questo è un altro discorso importante: i calciatori non sono attualmente in condizione di fare così tante partite ravvicinate. E’ normale che adesso siano contrariati, questo però non significa che non vogliano ripartire. Parliamo di distanziamenti sulle panchine, poi però in campo bisogna marcarsi”

Ripartenza Serie A: ancora tante perplessità

Il campionato, in un modo o nell’altro, quasi sicuramente ripartirà. I dubbi però sono ancora tanti, specialmente per quanto riguarda la questione playoff e playout. La proposta c’è stata, ma per ora non ci sono stati riscontri positivi. Questa la situazione attuale.