Notizie Milan, infortunio Ibrahimovic: condizioni e tempi di recupero

Smaltita la paura per quella che doveva essere la conclusione triste di una stagione, se non di una carriera, ora si guarda con ottimismo all’infortunio occorso a Zlatan Ibrahimovic, per il quale è possibile stabilire anche i tempi di recupero.

Ultime Milan, Ibra c’è

Non è ancora il momento dei saluti. Il destino pareva effettivamente essersi accanito troppo nell’imporre a Ibra una sessione di allenamento come ultimo contatto col pallone, anziché uno stadio pieno a tributargli i giusti onori. E invece, come chiarito dal club ieri mattina, il suo tendine d’Achille sta meglio che mai, al massimo è il polpaccio ad essere un po’ malandato. Niente che non sia recuperabile in 4-5 settimane, comunque. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. Sicuramente il Milan perde una pedina importante per questo complicato finale di stagione, ma rientrando magari per metà luglio, riuscirebbe comunque a disputare un numero importante di partite, considerando che si potrebbe arrivare a giocare ogni 3 giorni.

Il racconto dello stop di Ibrahimovic

Come riferisce la Rosea, è stato un vero peccato vederlo fermarsi e lamentarsi in preda al dolore. Era uno di quelli che stavano meglio fisicamente alla ripresa degli allenamenti. Che purtroppo, in pieno stile Ibra, anche questa volta stava svolgendo al massimo, anche provando a dare più del consigliabile. È stata colpa anche del suo classico atteggiamento “da 100%” se è successo.

Ma se non fosse stato così, probabilmente non sarebbe arrivato ai traguardi raggiunti nella sua grande carriera. Ieri si è allenato in palestra e così farà nei prossimi giorni: il Milan non vuole forzare i tempi e rischiare guai peggiori, vista anche la specificità del polpaccio.