Notizie Juventus, Bernardeschi: “Ripresa? Noi abbiamo senso di responsabilità”

Ultime Juventus | Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a The Associated Press della ripresa del massimo campionato:

“Ovviamente il desiderio è quello di terminare la stagione. Però noi calciatori abbiamo anche un forte senso di responsabilità per i paese intero, che non va ignorato di fronte alla situazione mondiale e del nostro paese. Le cose vanno fatte con molta responsabilità e per questo servirà tanta sicurezza. Ci troviamo tutti all’interno di una grande emergenza. Credo però che questo momento ci aiuti a riflettere e a capire cosa conta veramente nella vita delle persone: sono in tanti che hanno perso la vita e altri rischiano ancora ogni giorno, e questo non va bene. È tempo per tutti di avvicinarci e aiutarci a vicenda”.

Ultime Juve, quando si riparte?

Intanto non c’è ancora una data, il consiglio di Lega di oggi, infatti, non ha ancora stabilito quando la Serie A dovrà ripartire: